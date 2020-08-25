Российский шоумен и звезда "Comedy Club" Гарик Харламов решил развеяться после развода с Кристиной Асмус

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал новое фото из отпуска на своей странице в соцсети "Инстаграм". На снимке крупным планом запечатлено бородатое лицо артиста, украшенное солнцезащитными очками. Туристический образ довершила бейсболка и черная футболка.

Гарик Харламов сделал селфи на фоне зеленых гор и красивого неба. Видно также торговые палатки с сувенирами и гуляющих людей. Судя по надписи, юморист устроил себе отдых на российском курорте. В описании он пошутил, что никуда не уехал, а просто купил себе крутые фотообои.

Пользователи социальной сети выразили свое мнение в комментариях:

"Гарикус Харламус в путешествиях новый комедйиный блокбастер этим летом"; "Даже тень есть. Очень реалистично"; "ты на отдыхе, нас не проведешь 🗿"; "Такой рожей испортил такие фото обои 😂"; "Похудел батенька ))))"; "Жену давай новую ищи, народ переживает!"; "Подумала: Нагиев располнел ))"; "Джейсон Борн .. уже не тот )))))"; "Что за дедуля с обоями тут 🤡"; "По моему Гарик похудел на лицо..."; "Выражение физионими - когда тебя бросила даже Асмус 🙈😂😂"; "На Пирожкова смахивает на этом фото😂 Артур, ты ли это?!))".

Ранее стало известно, что Кристина Асмус тоже уехала из Москвы в российский горо-курорт Геленжик. Там она будет сниматься в новом проекте с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригесом.

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