Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова посвітила розкішною фігурою в прозорому корсеті, відчинивши при цьому піджак
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Готовність номер один", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих знімках Ульянова позує в прозорому корсеті, який мінімально прикриває її розкішні форми. Сама красуня доповнила образ красивою ланцюжком і браслетом.
«Дуже крута», «шикарнюча», «моя Діва. Закохався в тебе, як тільки побачив», «ось це красуня!😍Які там холостяки, тут холостячку знімати потрібно було!», «безумовно-найкраща», «неймовірно красива», «красуня нереальна», «вогняна красуня, аж слова підібрати не можу», - пишуть її шанувальники.
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До того ми писали, що Даша Ульянова підкорила образом в одній з останніх своїх фотосесій.
Дівчина знайшла популярність ще на проєкті, а після перемоги в ньому стала підтримувати популярність завдяки соціальній мережі Instagram. Тепер дівчина активно веде свій блог і часто оновлює профіль, поповнюючи той же фото зі зйомок.
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А ще Politeka писала, що у житті пари з "Холостяка "сталося непередбачене, Даша ошелешила деталями:" Макс зізнався, що..."
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