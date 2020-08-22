Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком гимнастка Даша Ульянова перевоплотилась в экранный образ

Как пишет Politeka.net, девушка приняла участие в съемках и для этого она переоделась в женщину-кошку. Она попозировала в черном облегающем фигуру костюме с глубоким декольте, который открывает взору пышный бюст красотки. Даша Ульянова залезла на крышу высотки приняв пикантную позу, перекинув одну ногу через парапет. Захватывающий дух фотоснимок гимнастка разместила на своей странице в Инстаграм.

Пользователи принялись обсуждать увиденное.

«Уже немного тошнит от фоток со съёмок, хочется чего-то простого) 😂», «Женщина-кошка ❤️», «Теряю голову🔥🔥🔥🔥», - пишут в комментариях.

К слову, ранее девушка признавалась, что до ужаса боялась всего, что было хоть как-то связано с высотой. Этот обширный список включал в себя перелеты, высокие этажи и крыши и даже аттракционы.

Однако, однажды Даше Ульяновой пришлось принимать участие в съемке, где она сидела на краю крыши спустив ноги вниз. Этот опыт помог Даше справиться со страхом. И уже пол года спустя Даша Ульянова решилась на полет на воздушном шаре.

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