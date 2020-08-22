Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком гимнастка Даша Ульянова перевоплотилась в экранный образ
Как пишет Politeka.net, девушка приняла участие в съемках и для этого она переоделась в женщину-кошку. Она попозировала в черном облегающем фигуру костюме с глубоким декольте, который открывает взору пышный бюст красотки. Даша Ульянова залезла на крышу высотки приняв пикантную позу, перекинув одну ногу через парапет. Захватывающий дух фотоснимок гимнастка разместила на своей странице в Инстаграм.
Пользователи принялись обсуждать увиденное.
Бесцеремонная Королева ублажила Тарзана на глазах у престарелого Винокура: "встала на колени и..."
Звезда фильмов из "Квартал 95" показала свой цветочек прямо на берегу моря: "Зачем так..."
Мокрая Седокова в купальнике задрала ноги и заставила собой любоваться: "Любовь преображает"
Молодящаяся Пугачева в прозрачной юбке дала полюбоваться своими 70-летними формами: "Ноги от ушей!"
«Уже немного тошнит от фоток со съёмок, хочется чего-то простого) 😂», «Женщина-кошка ❤️», «Теряю голову🔥🔥🔥🔥», - пишут в комментариях.
К слову, ранее девушка признавалась, что до ужаса боялась всего, что было хоть как-то связано с высотой. Этот обширный список включал в себя перелеты, высокие этажи и крыши и даже аттракционы.
Однако, однажды Даше Ульяновой пришлось принимать участие в съемке, где она сидела на краю крыши спустив ноги вниз. Этот опыт помог Даше справиться со страхом. И уже пол года спустя Даша Ульянова решилась на полет на воздушном шаре.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"
А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."
Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда"