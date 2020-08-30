Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася розкішною фігурою в мокрому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому кадрі Міша Романова позує в мокрому купальнику, демонструючи пружні форми у всій красі. Особа при цьому знаменитість вирішила прикрити за допомогою елегантних окулярів.

Також співачка поділилася кадрами, де вона з подругою п'є шампанське в джакузі, Гигикаючи при цьому на камеру.

Однак шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, оскільки кадри вона поділилася у себе в Сторіс.

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На опублікованих знімках Романова в крихітному блакитному купальнику жарко запалює з подругою, виконуючи зухвалий танець.

В руках дівчина тримає келих з апельсиновим соком, а її обличчя явно червоне. Доповнювали образ знаменитості окуляри та елегантні окуляри.

На інших кадрах Романова все в тому ж купальнику танцює біля своєї подруги, демонструючи пружні форми. В цей час її подруга просто сидить на ліжку.

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