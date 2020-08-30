Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася розкішною фігурою в мокрому купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованому кадрі Міша Романова позує в мокрому купальнику, демонструючи пружні форми у всій красі. Особа при цьому знаменитість вирішила прикрити за допомогою елегантних окулярів.
Також співачка поділилася кадрами, де вона з подругою п'є шампанське в джакузі, Гигикаючи при цьому на камеру.
Брежнєва в прозорій сукні безсоромно потерлася об гарячого красеня: "Не могла відмовити"
Валюха з "Сватів" різко схудла і вразила зовнішнім виглядом: "дай вам Бог здоров'я"
Настя Івлеєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення"
Лікарі борються за Олену Кравець, що буде з "Кварталом 95": "Тримайся, дорога!"
Однак шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, оскільки кадри вона поділилася у себе в Сторіс.
До цього ми писали, що виконавиця Міша Романова, колишня солістка "ВІА Гри", похвалилася розкішними вигинами під час танцю з подругою
На опублікованих знімках Романова в крихітному блакитному купальнику жарко запалює з подругою, виконуючи зухвалий танець.
В руках дівчина тримає келих з апельсиновим соком, а її обличчя явно червоне. Доповнювали образ знаменитості окуляри та елегантні окуляри.
На інших кадрах Романова все в тому ж купальнику танцює біля своєї подруги, демонструючи пружні форми. В цей час її подруга просто сидить на ліжку.
Нагадавши, Міша Романова в тісному купальнику переплюнула навіть Памелу Андерсон
А ще Politeka писала, що Міша Романова без ліфчика і сорому вийшла на балкон заради пристрасних кадрів Бадоєва
Також Politeka писала, що блондинка з ВІА Гри втратила совість і ліфчик перед таємничим очевидцем