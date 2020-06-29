Популярная исполнительница Миша Романова, бывшая солистка «ВИА Гры», похвасталась роскошными изгибами во время танца с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных снимках Романова в крохотном голубом купальнике жарко зажигает с подругой, исполняя дерзкий танец. Ее подруга буквально с первых секунд становится позади звезды, из-за чего Романова концентрирует все внимание на себе.

В руках девушка держит бокал с апельсиновым соком, а ее лицо явно красное. Дополняли образ знаменитости очки и элегантные очки.

На других кадрах Романова все в том же купальнике танцует возле своей подруги, демонстрируя упругие формы. В это время ее подруга просто сидит на кровати.

Поклонники Романовой не смогли что-либо сказать, ведь кадрами знаменитость решила поделиться в Сторис, а не на основной странице.

До этого мы писали, что Романова из "ВИА Гры" позировала без одежды, демонстрируя красоту лишь по свой бюст.

Так, в руках у звезды можно заметить клешню от лобстера. Ним Романова прикрыла один глаз. О белье звезда не позаботилась, а вот волосы решили оставить распущенными, из-за чего снимок вышел особенно соблазнительным.

Поклонники звезды "оценили" фотографию кумира в более чем две тысячи лайков и больше сотни комментариев.

Напомним, Миша Романова в тесном купальнике переплюнула даже Памелу Андерсон

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