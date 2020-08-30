Майбутніх українських пенсіонерів попередили про те, що призначення виплат відбуватиметься автоматично, але не для всіх

Про це розповів радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передають "Донецькі новини".

"Якщо у Пенсійного фонду є вся інформація, ми готові до автоматичного призначення. Але в електронному вигляді персоніфікована інформація у нас є тільки з 2000 року. Але люди, які сьогодні виходять на пенсію, мали стаж і до цього періоду. Тому сьогодні говорити про масовий перехід на призначення автоматичної пенсії ще зарано», - зазначив він.

Уточнюється, що для автоматичного призначення пенсії, за словами чиновника, в ЕЛЕКТРОННІЙ базі Пенсійного фонду України повинні бути: інформація про страховий стаж, розмір відрахувань людини в ПФУ за весь період його трудової діяльності.

Також Шамбір розповів, що чиновники ведуть роботи з переведення трудових книжок в електронний формат в період до 2000 року. Однак коли ситуація вийде на" фінішну пряму", він не розповів.

"Робота чимала. Але коли це все буде зроблено, тоді дійсно ми можемо говорити про повноцінне електронне призначення пенсії", - підкреслив він.

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