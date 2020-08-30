Будущих украинских пенсионеров предупредили о том, что назначение выплат будет происходить автоматически, но не для всех

Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передают «Донецкие новости».

«Если у Пенсионного фонда имеется вся информация, мы готовы к автоматическому назначению. Но в электронном виде персонифицированная информация у нас есть только с 2000 года. Но люди, которые сегодня выходят на пенсию, имели стаж и до этого периода. Поэтому сегодня говорить о массовом переходе на назначение автоматической пенсии еще рановато», - отметил он.

Уточняется, что для автоматического назначения пенсии, по словам чиновника, в электронной базе Пенсионного фонда Украины должны быть: информация о страховом стаже, размер отчислений человека в ПФУ за весь период его трудовой деятельности.

Также Шамбир рассказал, что чиновники ведут работы по переводу трудовых книжек в электронный формат в период до 2000 года. Однако когда ситуация выйдет на "финишную прямую", он не рассказал.

«Работа немалая. Но когда это все будет сделано, тогда действительно мы можем говорить о полноценном электронном назначении пенсии», - подчеркнул он.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить: "Надо будет дорабатывать...".

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку взлетят, за что придется переплачивать.