Українська співачка Соня Кей, яка є племінницею виконавиці Софії Ротару, похвалилася новими гарячими образами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Пройдемося по архівах", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Соня Кей позує спершу в одному топі і білизна, ефектно присівши й показав ідеальні ноги. На іншому кадрі дівчина в примірювальній в латексному вбранні, який максимально підкреслює її фігуру.
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Також красуня поділилася кадрами з фотостудії, де позувала в одному боді і ботфортах, а також незвичному для себе яскраво-жовтому костюмі.
"Як лимончик", - підписала вона знімок.
Звернемо увагу, що шанувальники Соні Кей не могли що-небудь сказати, адже кадрами співачка поділилася в сторіс.
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На одному з фото Соня Кей заплющилася від яскравого сонця і з легкою посмішкою на вустах намагається прикритися рукою від променів світила. На іншому ж дівчина знайшла порятунок у квітці соняшнику, якою закрила половину обличчя. З тіні вона дивиться млосним поглядом.
Нагадавши, мініатюрна племінниця Ротару дала спеку на природі в новому ніжному образі: "мила, як ангел!».
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