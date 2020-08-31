Українська співачка Соня Кей, яка є племінницею виконавиці Софії Ротару, похвалилася новими гарячими образами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Пройдемося по архівах", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Соня Кей позує спершу в одному топі і білизна, ефектно присівши й показав ідеальні ноги. На іншому кадрі дівчина в примірювальній в латексному вбранні, який максимально підкреслює її фігуру.

Також красуня поділилася кадрами з фотостудії, де позувала в одному боді і ботфортах, а також незвичному для себе яскраво-жовтому костюмі.

"Як лимончик", - підписала вона знімок.

Звернемо увагу, що шанувальники Соні Кей не могли що-небудь сказати, адже кадрами співачка поділилася в сторіс.

До цього ми писали, що українська співачка і племінниця Софії Ротару, Соня Кей, здивувала ніжним образом на природі

На одному з фото Соня Кей заплющилася від яскравого сонця і з легкою посмішкою на вустах намагається прикритися рукою від променів світила. На іншому ж дівчина знайшла порятунок у квітці соняшнику, якою закрила половину обличчя. З тіні вона дивиться млосним поглядом.

Нагадавши, мініатюрна племінниця Ротару дала спеку на природі в новому ніжному образі: "мила, як ангел!».

Як повідомляла Politeka, змилена племінниця Софії Ротару попустувала на вулиці без штанів:"дуже приємно".

Також Politeka писала, що племінниця Софії Ротару продемонструвала нереальну фігуру в екстра-міні:"О, Боже мій".