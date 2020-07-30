Украинская певица и племянница Софии Ротару, Соня Кей, удивила нежным образом на природе
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новые летние фото в своем микроблоге в "Инстаграм".
Соня Кей активно ведет свою страничку в социальной сети и регулярно радует поклонников своими снимками. На этот раз она сфотографировалась в поле среди подсолнухов, которые выросли выше ее роста. Певица позирует в ярком разноцветном платье, показывая себя во всей красе.
На одном из фото Соня Кей зажмурилась от яркого солнца и с легкой улыбкой на устах пытается прикрыться рукой от лучей светила. На другом же девушка нашла спасение в цветке подсолнуха, которым закрыла половину лица. Из тени она смотрит томным взглядом.
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"Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас", - подписала публикацию Соня Кей.
Пользователи социальной сети оценили внешность знаменитости и оставили свои комплименты в комментариях:
"Прекрасная очень"; "Два стратегических продукта Украины на одном фото, желтые подсолнухи и хорошие певцы 😍"; "Солнечные фото, очень красивые👍🙂❤️🔥🔥🔥"; "Боже какая красота 🌻🌻🌻 Сонечка ты очень красивая девочка ❤️💣"; "Принцесса 😍😍😍".
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