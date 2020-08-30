Популярна українська виконавиця Оля Полякова похвалилася розкішною фігурою в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня позує лежачи на кушетці, демонструючи розкішну фігуру в приспущеному купальнику. При цьому обличчя співачка вирішила прикрити за допомогою великих окулярів.
Крім того, на голові у Полякової видніється елегантний капелюх. Сама знаменитість при цьому показує мову своїм передплатникам.
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Кадри вона ніяк не підписала, а її шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки ролик вона викинула у себе в Сторіс.
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Оля Полякова прославилася на естраді не тільки красивим оперним голосом, але і спокусливою зовнішністю. Артистка змушена постійно піклуватися про свою красу і йти заради цього на всілякі процедури. Так співачка здалася шанувальникам у вельми дивному вигляді: в шапочці для волосся, обтягуючій масці на обличчі та маленьких захисних окулярах. Як можна помітити, заради рівномірної засмаги вона зняла бюстгальтер.
Нагадаємо, що Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…».
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