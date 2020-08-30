Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, похвалилася розкішною фігурою в декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує в сукні з розкішним декольте, яке максимально оголює її розкішну фігуру. При цьому образ модель вирішила доповнити ефектним макіяжем і зачіскою.

«Неосяжний скарб!», «Мила, ти завжди виглядаєш відпадно!», «лялечка!», «дуже, дуже ідеальне тіло. Класний вигляд», «вау, бомби які», «божественний вигляд», «до чого ж ти хороша», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, Міла Кузнєцова популярність отримала завдяки пишному бюсту-13 розміру. Причому, це натуральні груди, а не накачана силіконом. Український глядач пам'ятає Мілу за проектом Модель XL. На шоу вона заявляла, що мріє реалізувати себе в модельній сфері. У дівчини багато фотосесій в нижній білизні, а ось експериментувати з ню-фотографіями вона не наважується.

Дівчина позує біля басейну, при цьому вона сидить на гойдалках, опустивши ноги в воду. Завдяки ракурсу вона зуміла виставити своє тіло в максимально вигідному світлі: гладка засмагла шкіра, спокусливі груди, тонка талія, пишні форми знаменитості тут же стали предметом обговорення в мережі.

Нагадавши, мереживне декольте ледве витримало: Українка з 13-м розміром бюста показала свою гордість.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром подражнила пишними формами в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром бюста продемонструвала своє декольте нарозхрист.