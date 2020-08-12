Известная модель Мила Кузнецова, обладательница самого большого бюста в Украине, показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в черной кружевной блузке. Мила показала себя довольно близко и можно увидеть огромный бюст в громадном декольте. Образ Кузнецова дополнила стильным макияжем, а сама смотрела в камеру. Как можно заметить, модель отдыхала в ресторане. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Пушка, нет слов".

Ранее мы сообщали, что украинская модель Мила Кузнецова похвасталась гордостью в платье с огромным декольте.

«Киев привет! Бомбезные съёмки на канале…» - говорится в сообщении.

Кузнецова сопровождала свой пост фотографией, сделанной со студии популярного телеканала. На нем она позирует в пикантном мини-платье с декольте, которое эффектно подчеркивает ее роскошные формы.

Сообщалось, что известная украинская модель Мила Кузнецова впечатлила пышным бюстом в открытом купальнике на отдыхе в бассейне.

На этот раз Мила показала, как спасается от летней жары в бассейне.

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