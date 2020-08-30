Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, похвасталась роскошной фигурой в декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, модель позирует в платье с роскошным декольте, которое максимально оголяет ее роскошную фигуру. При этом образ модель решила дополнить эффектным макияжем и прической.
«Необъятное сокровище!», «Мила, ты всегда выглядишь отпадно!», «куколка!», «очень, очень идеальное тело. Классный вид», «вау, бомбы какие», «божественный видон», «до чего же ты хороша», - пишут ее поклонники.
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Как сообщалось ранее, Мила Кузнецова известность получила благодаря пышному бюсту - 13 размера. Причем, это натуральная грудь, а не накачанная силиконом. Украинский зритель помнит Милу по проекту Модель XL. На шоу она заявляла, что мечтает реализовать себя в модельной сфере. У девушки много фотосессий в нижнем белье, а вот экспериментировать с ню-фотографиями она не решается.
Девушка позирует у бассейна, при этом она сидит на качелях, опустив ноги в воду. Благодаря ракурсу она сумела выставить свое тело в максимально выгодном свете: гладкая загорелая кожа, соблазнительная грудь, тонкая талия, пышные формы знаменитости тут же стали предметом обсуждения в сети.
Напомним, кружевное декольте еле выдержало: украинка с 13-м размером бюста показала свою гордость.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером подразнила пышными формами в экстремальном декольте.
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста продемонстрировала свое декольте нараспашку.