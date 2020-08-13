Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая признана украинкой с самой большой натуральной грудью, выставила напоказ свою гордость

Звезда не устает поражать роскошью своих форм в любых нарядах, передает Politeka.net. В этот раз украинская знаменитость блеснула своим великолепием в брючном костюме.

Верх Кузнецова расстегнула, выставив грудь в большом вырезе. Прелести выпирали из одежды и, казалось, им очень тесно под такой тканью.

Модель подвязала поясок под грудью, чтобы подчеркнуть талию. Стоит отметить, что бюст был загорелым. Это неудивительно, ведь недавно красотка отдыхала в Одессе.

Мила позировала на кресле, выставив вперед длинную ножку в босоножке.

"Как Вам такая ведущая?)", - подписала фото девушка с 13-м размером груди.

За 20 минут пост собрал более 300 лайков и много комментариев.

"Очень даже хорошо🤗 Красивое фото", "Ты как всегда выглядишь замечательно🤩 Я бы посмотрела программу с такой ведущей🙃", "А первой леди Украины...", "Вау 😯 какая дива 💁‍♀️", "Таким фото наповал убить можно..супер фото❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Мила Кузнецова предстала в платье с большим декольте. Тонкая ткань натянулась на больших прелестях украинской знаменитости.

Модель приподняла камеру над собой, чтобы лучше запечатлеть свою натуральную грудь. Складывалось впечатление, что большим прелестям модели очень тесно под таким узким нарядом.

Ранее сообщалось, что Мила Кузнецова позировала в черной кружевной блузке. Звезда показала себя довольно близко и можно увидеть огромный бюст в громадном декольте.

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