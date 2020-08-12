Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей бюста 13-го размера, похвасталась гордостью в платье с огромным декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Киев привет! Бомбезные съёмки на канале…» - говорится в сообщении.
Кузнецова сопровождала свой пост фотографией, сделанной со студии популярного телеканала. На нем она позирует в пикантном мини-платье с декольте, которое эффектно подчеркивает ее роскошные формы.
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Поклонники Кузнецовой пришли в восторг от увиденного, «засыпав» кумира комплиментами.
Невозможно оторваться!», «Вот это девушка 😍просто невозможно оторвать взгляд», «Тут сразу понятно, кто же звезда телевидения», «Вы как всегда настоящая красотка», «Образ у вас просто шикарный, вы отлично выглядите👏», «Красотка просто», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова впечатлила пышным бюстом в открытом купальнике на отдыхе в бассейне
На этот раз Мила показала, как спасается от летней жары в бассейне. На новых кадрах модель вовсю наслаждается роскошным отдыхом в одном из украинских отельных комплексов.
Напомним, украинка с 13-м размером похвасталась своими «буйками» в море: «Просто богиня красоты».
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером затмила пышным бюстом красотку-телеведущую.
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером едва не выронила свою гордость из открытого платья.