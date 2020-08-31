Курс валют в Україні 31 серпня здивує змінами, гривні влаштують справжню "страту" прямо на початку тижня

Так, долар зі старту набере кілька пунктів. Торги на міжбанку почнуться з + 1,44 гривні. Передбачається, що сьогодні валюта і далі буде набирати обертів, передає Politeka.

Євро теж подорожчає, причому істотно. Сто євро підскочать відразу на 30,55 пункти.

Курс валют 31 Серпня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2747,59 грн;

100 євро - 3273,34 грн.

А ось Російський рубль навпаки, чекає грандіозне падіння. Десять банкнот можна буде купити за 3,6592 гривні.

До цього ми писали, що експерти спрогнозували новий курс валют в Україні на найближчий тиждень

Тиждень, що минає, виявився на рідкість стабільним для курсу долара. Експерти очікують, що стабільність курсу наступного тижня продовжиться, але це може виявитися останнім затишшям перед бурею.

За прогнозом економіста Олександра Охріменка наступний тиждень курс валют будуть розгойдувати", але збережеться нинішня стабільність.

З ним згоден і економіст Олег Пендзин. На думку експерта, найближчі два місяці буде домінувати політичний, а не економічний фактор: до виборів до місцевих рад курс повинен бути стабільним і не вище 28 грн/Долар.

Нагадавши, долар і євро після свят проб'ють нове дно.

Як повідомляла Politeka, долар готує новий удар, що буде з гривнею найближчим часом.