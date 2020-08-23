Аналитики спрогнозировали, сколько будут стоить доллар и евро в конце лета

Несмотря на то, что Украине прогнозируют вторую волну китайского вируса в октябре-ноябре, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

А прогноз на лето для журналистов издания Обозреватель сделал аналитик Андрей Гойлов.

По его словам, в Украине к концу лета курс доллара готовит новый удар и может подорожать с 27,48 до 27,58 грн за доллар, а стоимость евро – с 32,55 до 33,15 грн.

Доллар по итогам торгов ослаб на межбанковском валютном рынке после спекулятивного роста, евро потерял свои прошлые позиции в соответствии с глобальными тенденциями мировых рынков.

С продажей валюты вышли более крупные игроки, которым предстоят расчеты с бюджетом перед "большими выходными".

"В финале торговой сессии НБУ выкупил валюту в объеме 20 млн долларов США, после чего спрос на доллар иссяк, что было видно по котировкам. Торги завершились на отметке в 27,38 грн за доллар США. Евро против гривны девальвировался до уровня в 32,39 грн", – отмечает Гойлов.

Также ранее сообщалось, что несмотря на «застывшую» ситуацию, доллар в понедельник грандиозно рухнет. Торги начнутся с -8,7 гривен. Евро же «разгонится» еще больше. После непродолжительного затишья валюта рухнет на 9,09 гривны.

Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.

Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.

Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.