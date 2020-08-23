К чему нужно готовиться простым гражданам

Стало известно, чего украинцам ждать от курса доллара осенью 2020 года

Четвертую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение, а эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью в связи с традиционным ростом спроса на валюту.

Об этом сообщила аналитик Евгения Ахтырко для журналистов издания Українські Новини.

Она отметила, что текущая девальвация, скорее всего, является ситуативной.



"С начала августа мы наблюдаем коррекционный тренд по укреплению курса после его довольно стремительной девальвации в июле. В течение августа Нацбанк активно выкупает валюту на межбанке, не давая курсу укрепляться слишком быстро. Возможна ситуация, когда по итогу торгового дня спрос на валюту (включая покупку валюты Нацбанком) может оказаться выше предложения, в результате чего курс растет", - рассказала эксперт.



При этом она добавила, что осенью ожидается традиционный рост спроса на валюту.

"На данный момент мы ожидаем, что осенью и до конца года девальвационный тренд (обесценение валюты прим.ред.) станет более выраженным под воздействием традиционного роста спроса на валюту в это время года", - подытожила аналитик, добавив, что гривна готовится к новому обвалу.

Также ранее сообщалось, что несмотря на «застывшую» ситуацию, доллар в понедельник грандиозно рухнет. Торги начнутся с -8,7 гривен. Евро же «разгонится» еще больше. После непродолжительного затишья валюта рухнет на 9,09 гривны.

Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.

Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.

Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.