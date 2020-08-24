Курс валют в Украине 24 августа приготовит настоящий праздник, ведь после Дня Независимости доллар и евро не поздоровится
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального регулятора.
Так, после праздника доллар «откатится» на 0,087 гривны. Прогнозируется, что он и дальше будет падать на этой неделе. А евро еще больше – на 0,0908 гривны.
Таким образом, НБУ на 24 августа прогнозирует следующий курс валют:
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- Доллар — 27,4812 гривны;
- Евро – 32,5529 гривны.
Достанется в честь праздника и российскому рублю, десть из которых можно будет купить за 3,7202 гривны.
До этого мы приводили прогноз финансового аналитика Андрея Гойлова о том, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Несмотря на то, что Украине прогнозируют вторую волну китайского вируса в октябре-ноябре, аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.
Эксперт утверждает, что в Украине к концу лета курс доллара готовит новый удар и может подорожать с 27,48 до 27,58 грн за доллар, а стоимость евро – с 32,55 до 33,15 грн.
С продажей валюты вышли более крупные игроки, которым предстоят расчеты с бюджетом перед "большими выходными".
Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.
Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.
Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.