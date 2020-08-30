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Эксперты спрогнозировали новый курс валют в Украине на ближайшую неделю

Уходящая неделя оказалась на редкость стабильной для курса доллара. Эксперты ожидают, что стабильность курса на следующей неделе продолжится, но это может оказаться последним затишьем перед бурей.

Такой прогноз эксперты сделали для журналистов издания Сегодня.

По прогнозу экономиста Александра Охрименко следующую неделю курс валют будут "раскачивать", но сохранится нынешняя стабильность.

С ним согласен и экономист Олег Пендзин. По мнению эксперта, ближайшие два месяца будет доминировать политический, а не экономический фактор: до выборов в местные советы курс должен быть стабильным и не выше 28 грн/доллар.

"На самом деле курс валют будет еще ниже – 27,4-27,8 грн/доллар. Имея 26 млрд валютных резервов, Национальный банк способен удовлетворить любой спрос на межбанковском рынке", – уверен Олег Пендзин.



Мнения экспертов по поводу того, стоит ли сейчас покупать или продавать валюту, сходятся: заработать на разнице покупки и продажи пока не удастся.



Александр Охрименко говорит, что сейчас валюту надо покупать только для поездок за рубеж или как долгосрочные накопления, на 2-3 года не менее. Но покупать надо стараться на спаде курса, когда валюта дешевеет, поэтому стоит запастись валютой на будущее.

Напомним, доллар и евро после праздников пробьют новое дно.

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