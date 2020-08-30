Американська модель Ебігейл Рэтчфорд вразила кадром з фотосесії на відпочинку в образі "рок-діви" 

Як правило Instagram-модель вважає за краще рекламувати нижню білизну і бікіні з мереживами в студії і домашній обстановці. Ебі приміряє найрізноманітніші вбрання, вибираючи класично піжами, проте цього разу Ретчфорд здивувала фанатів. 

Справа в тому, що відома красуня потрясла фанатів видом в образі фатальної спокусниці, надівши одну чорну білизну з незвичайними підв'язками. Дівчина приміряла з підв'язками спеціальні стяжки на ноги з тонких стрічок, які повністю оперізують її форми і кріпляться прямо до підв'язок на талії. 

Свій зухвалий " лук " Ебі доповнила звичним укладанням темних локонів і макіяжем з акцентом на пухкі губи. Причому цього разу модель блиснула нюдовыми губами, ідеально підкреслюють її засмаглу шкіру на обличчі. 

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"Покажіть виробника", " ідеальний смак у малятка😋 😋", «мені дуже подобаються ці легінси! Який вони марки?», «Це самий сік, у неї такі розкішні ноги», «Повіяло небезпекою💋💦❤️», «Hotttt 🔥🔥 You 💓 Xoxo's», «Роздягнися для мене, Мами», «Люблю твої підбори 👠», «Відмінний наряд тобі дійсно йде 🔥🔥», «Дивно💕😍», «Красивий чорний ангел», - пишуть фанати.

Також дівчина вирішила поділитися яскравими фото, зробленими на прогулянці ввечері. Причому Ебі вдалося вразити своїм образом, представленим цього разу. Справа в тому, що модель одягла напівпрозорий комбінезон, під яким зовсім не було білизни. А також здивувала яскравим макіяжем. 

Акуратно уклавши довгі чорні локони, Ебі доповнила стильний образ легкою посмішкою, на яку відразу ж звернули увагу фанати. Сама засмагла модель позувала на терасі, а за її спиною видно вогні нічного міста. При похмурому освітленні шкіра Ебі буквально блищала, на що також шанувальники звернули свою увагу: 

 

 "1 або 2 ?! 😋 Люблю цей комбінезон від @fashionnova🙌 🏼 🔥", - пише модель під фото.

Ось як реагують користувачі Instagram:

"Гарний одяг", " може це тільки я вважаю, що твої цифри повинні бути вище .....!?!?!", "Хотів би я побачити це зараз на тобі, коли ми будемо разом 😘😘😍😍❤️❤️».

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