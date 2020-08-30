Американская модель Эбигейл Рэтчфорд впечатлила кадром из фотосессии на отдыхе в образе "рок-дивы"

Как правило Инстаграм-модель предпочитает рекламировать нижнее белье и бикини с кружевами в студии и домашней обстановке. Эби примеряет самые разные наряды, выбирая классически пижамы, однако в этот раз Рэтчфорд удивила фанатов.

Дело в том, что известная красотка потрясла фанатов видом в образе роковой искусительницы, надев одно черной белье с необычными подвязками. Девушка примерила с подвязками специальные стяжки на ноги из тонких лент, которые полностью опоясывают ее формы и крепятся прямо к подвязкам на талии.

Свой дерзкий "лук" Эби дополнила привычной укладкой темных локонов и макияжем с акцентом на пухлые губы. Причем в этот раз модель блеснула нюдовыми губами, идеально подчеркивающими ее загорелую кожу на лице.

«Покажите производителя», «Идеальный вкус у малышк. госпожа, наказывайте!😋😋», «Мне очень нравятся эти леггинсы! Какой они марки?», «Это самый сок, у нее такие роскошные ноги», «Повеяло опасностью💋💦❤️», «Hotttt 🔥🔥 You 💓 Xoxo's», «Разденься для меня, Мами», «Люблю твои каблуки 👠», «Отличный наряд тебе действительно идет 🔥🔥», «Удивительно💕😍», «Красивый черный ангел», - пишут фанаты.

Также девушка решила поделиться яркими фото, сделанными на прогулке вечером. Причем Эби удалось впечатлить своим образом, представленным в этот раз. Дело в том, что модель надела полупрозрачный комбинезон, под которым совсем не было белья. А также удивила ярким макияжем.

Аккуратно уложив длинные черные локоны, Эби дополнила стильный образ легкой улыбкой, на которую сразу же обратили внимание фанаты. Сама загорелая модель позировала на террасе, а за ее спиной видны огни ночного города. При мрачном освещении кожа Эби буквально блестела, на что также поклонники обратили свое внимание:

«1 или 2 ?! 😋 Люблю этот комбинезон от @fashionnova 🙌🏼🔥», - пишет модель под фото.

Вот как реагируют пользователи Инстаграм:

«Красивая одежда», «может это только я считаю, что твои цифры должны быть выше .....!?!?!», «Хотел бы я увидеть это сейчас на тебе, когда мы будем вместе 😘😘😍😍❤️❤️».

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