Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, захопила вечірнім вбранням

Цього разу засмагла красуня, яку досить часто порівнюють з моделлю Кім Кардашьян, порадувала ефектним фото, на якому позувала в новому образі. Модель намагається показувати в профілі свої кращі образи, найчастіше Гюль підкреслює достоїнства відвертими нарядами з акцентом на грудях.

І цей раз не став винятком, з'явившись на публіці, Бахарі вдалося привернути увагу до себе саме завдяки образу ляльки Барбі - рожеве плаття з ніжної атласної тканини з вишивкою на високому розрізі до стегна не залишило нікого байдужим. Свій наряд Гюль доповнила босоніжками-шпильками з тонкими стрічками з бус, клатчем з блискітками, а також масивними сережками з мерехтливими каменями.

"Це дуже гаряче виглядає"," близькосхідні гарячі жінки", "ці сексуальні довгі ноги і найгарячіше тіло зводять з розуму", "Так чудово, підкорює нарядом🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «😘красива" « "правляча королева Королівства альфа-самок", "краса не знає кордонів, ніяких рамок😮 🥀 🌹 🌾", "кращий вид знизу, Ух!",- пишуть фанати.

Раніше також ми писали, що ефектна модель знає, як привернути увагу до себе, підкорювати образами під час фотосесій і дивувати виходами в світ. Цього разу Гюль з'явилася в чорній сукні з нереальним декольте, зовсім не приховує її пишні форми.

Наряд знаменитості, зроблений з тонкої тканини, прикрашеної блискітками, ефектно виглядав на пишних грудей Бахарі. Сама дівчина при цьому не стала соромитися, а просто вип'ятила форми вперед, щоб підкреслити свій бюст у вигідному ракурсі. Зухвалий образ модель доповнила акуратною укладанням чорних довгих локонів і яскравим макіяжем з акцентом на пухкі губи.

Я знаю, чого хочу. Я знаю, чого заслуговую, і не заспокоююся, поки не отримаю це. #keycouture", - написала Гюль під знімком.

Ось як реагують фанати:

"Класичний вигляд", "👑Принцеса 👑 " « " Боже, зводить з розуму😃», «просто ідеальна королева», «що ж це за розкіш», «пустує і не знає кордонів», «погана дівчинка», «ти така красива😍 😍», «що ти хочеш?!!! 🤔 🥺 🤨 ", "модна бомба».

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