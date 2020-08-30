Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, восхитила вечерним нарядом

В этот раз загорелая красотка, которую довольно часто сравнивают с моделью Ким Кардашьян, порадовала эффектным фото, на котором позировала в новом образе. Модель старается показывать в профиле свои лучшие образы, чаще всего Гюль подчеркивает достоинства откровенными нарядами с акцентом на груди.

И этот раз не стал исключением, появившись на публике, Бахари удалось привлечь внимание к себе именно благодаря образу куклы Барби - розовое платье из нежной атласной ткани с вышивкой на высоком разрезе до бедра не оставило никого равнодушным. Свой наряд Гюль дополнила босоножками-шпильками с тонкими лентами из бус, клатчем с блестками, а также массивными серьгами с мерцающими камнями.

«Это очень горячо выглядит», «Ближневосточные горячие женщины,» «Эти сексуальные длинные ноги и самое горячее тело сводят с ума», «Так восхитительно, покоряет нарядом🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «😘Красивая», «Правящая королева королевства альфа-самок, «Красота не знает границ, никаких рамок😮🥀🌹🌾», «Лучший вид снизу, ух!», - пишут фанаты.

Ранее также мы писали, что эффектная модель знает, как привлечь внимание к себе, покорять образами во время фотосессий и удивлять выходами в свет. В этот раз Гюль появилась в черном платье с нереальным декольте едва ли не допупка, совсем не скрывающим ее пышные формы.

Наряд знаменитости, сделанный из тонкой ткани, украшенной блестками, эффектно смотрелся на пышной груди Бахари. Сама девушка при этом не стала стесняться, а просто выпятила формы вперед, чтобы подчеркнуть свой бюст в выгодном ракурсе. Дерзкий образ модель дополнила аккуратной укладкой черных длинных локонов и ярким макияжем с акцентом на пухлые губы.

Я знаю, чего хочу. Я знаю, чего заслуживаю, и не успокоюсь, пока не получу это. #keycouture», - написала Гюль под снимком.

Вот как реагируют фанаты:

«Классический вид», «👑Принцесса 👑», «Боже, сводит с ума😃», «Просто идеальная королева», «Что же это за роскошь», «Шалит и не знает границ», «Плохая девочка», «Ты такая красивая 😍😍», «Что ты хочешь?!!! 🤔🥺🤨», «модная бомба».

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