Популярна українська виконавиця MARUV похвалилася своїми формами в чорному боді з блискітками

Довгий час зірка готувалася до концертів, планувала виступи і навіть худла, щоб виконувати акробатичні трюки якнайкраще. При цьому дівчина заявила, що готова дати концерти відразу ж після ослаблення карантину.

Сьогодні Анна епатувала пубілку кадрами перед концертом. Позуючи в чорному боді з блискіток і в рваних колготках зірці вдалося здивувати фанатів своєю фігурою. Дівчина потрясла сідницями на камеру, посміялася, повернувшись спиною до об'єктиву, а також показала в розділі Сторі в Instagram, як проводила час зі знайомим, голосили по той бік камери "як же хороша і красива" Анна в цьому образі.

Варто відзначити, що образи Корсун завжди викликали в мережі неоднозначну реакцію, багато хто часто висміював співачка за її Латексні наряди на публіці.

До цього ми розповідали, що співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун) показала себе в гарячому образі, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Дівчина була одягнена в чорний комбінезон, який підкреслив її пишні жіночні форми. Акцент вбрання припав на округлі спокусливі стегна співачки.

Пікантності фото додав яскравий макіяж і пір'я, які прикрасили рукава вбрання. Дівчина позувала в елегантних позах, демонструючи себе у всій красі.

Пост співачки зібрав понад 13 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

Нагадаємо, що MARUV похвалилася апетитною фігурою після схуднення:"Діва знову в справі".

Як повідомляла Politeka, MARUV обтягнулася сіточкою і залізла в гігантський келих заради ефектного кадру: "дитинко, це вже...".

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