Известная певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) показала себя в горячем образе, вызвав бурную реакцию в сети

Как сообщает Politeka.net, серия свежих снимков появилась у певицы в Инстаграм. Девушка была одета в черный комбинезон, который подчеркнул ее пышные женственные формы. Акцент наряда пришелся на округлые соблазнительные бедра певицы.

Пикантности фото добавил яркий макияж и перья, которые украсили рукава наряда. Девушка позировала в элегантных позах, демонстрируя себя во всей красе.

«Retro Bitch», - подписала фото звезда.

Пост певицы собрал более 13 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Крутая фотосессия получилась. 3-я фотка прям вааааау», «Как же я ждала этих фоточек» «Шикарно!», «Дива», «Прекрасна как всегда», «Нельзя быть красивой такой», «футфетишисты вошли в чат», «Ох и красивая ж Анька!) Так идет этот образ!», «Марлен Дитрих нервно курит», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Корсун сверкнула фигуркой в черной кожаной юбке и полупрозрачной блузке. Артистка засветила черное белье, а образ дополнила солнцезащитными очками. На фото у MARUV весьма необычная прическа – кончики волос покрашены в зеленый цвет.

Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".

Как сообщала Politeka, MARUV обтянулась сеточкой и залезла в гигантский бокал ради эффектного кадра: "Детка, это уже...".

Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях".