Популярная украинская исполнительница MARUV похвасталась своими формами в черном боди с блестками

Долгое время звезда готовилась к концертам, планировала выступления и даже худела, чтобы исполнять акробатические трюки как можно лучше. При этом девушка заявила, что готова дать концерты сразу же после ослабления карантина.

Сегодня Анна эпатировала пубилку кадрами перед концертом. Позируя в черном боди из блесток и в рваных колготках звезде удалось удивить фанатов своей фигурой. Девушка потрясла ягодицами на камеру, посмеялась, повернувшись спиной к объективу, а также показала в разделе Стори в Инстаграм, как проводила время со знакомым, причитавшим по ту сторону камеры "как же хорошая и красивая" Анна в этом образе.

Стоит отметить, что образы Корсун всегда вызывали в сети неоднозначную реакцию, многие часто высмеивали певица за ее латексные наряды на публике.

До этого мы рассказывали, что певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) показала себя в горячем образе, вызвав бурную реакцию в сети.

Девушка была одета в черный комбинезон, который подчеркнул ее пышные женственные формы. Акцент наряда пришелся на округлые соблазнительные бедра певицы.

Пикантности фото добавил яркий макияж и перья, которые украсили рукава наряда. Девушка позировала в элегантных позах, демонстрируя себя во всей красе.

Пост певицы собрал более 13 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

Напомним, что MARUV похвасталась аппетитной фигурой после похудения: "Дива снова в деле".

Как сообщала Politeka, MARUV обтянулась сеточкой и залезла в гигантский бокал ради эффектного кадра: "Детка, это уже...".

Также Politeka писала, что хищная MARUV в прозрачном комбинезоне показала, что значит провокация: "В лучших традициях"