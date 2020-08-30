Блондинка з "Квартал 95", а також популярна українська актриса Ірина Сопонару здалася перед шанувальниками у всій красі

Так, на своїй сторінці в Instagram відома красуня розмістила нову фотографію в бікіні. На знімку артиска з досить ефектною зовнішністю попозувала біля басейну, продемонструвавши своє засмагле тіло. Також фото можна побачити, як дівчина злегка опустила руку вниз під плавки.

Ірина-щаслива володарка стрункої фігури, яку вона постійно виставляє напоказ. У неї довгі ноги, плоский животик і невеликі груди.

"Спекотні літні дні💦», - прокоментувала гаряче фото артистка.

Фанати тут же почали коментувати побачене, звернувши особливу увагу, на те, де знаходиться рука красуні.

«А що пустотлива рука робить в бікіні? 😜 😆 » , «Ну що за Красуня на фото?", "Вауу», "вогонь", - пишуть в мережі.

До цього ми писали, що українська артистка Ірина Сопонару, яка є зіркою «Кварталу 95», похвалилася фігурою на відпочинку.

На опублікованих кадрах Сопонару позує сидячи в сорочці і топі з декольте. Завдяки тому, що красуня приспустила наряд, в кадр потрапило тату на інтимному місці Сопонару. Невеликий малюнок розміщений на грудях красуні.

"Гонитва за літом", - коротко йдеться в повідомленні.

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