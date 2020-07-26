Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда «Квартал 95», предстала перед поклонниками в невероятно нежном образе

Красотка поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм снимком в белой летней рубашке, майке и брюках, передает Politeka.net. Образ дополняет совершенный макияж, который подчеркивает природную красоту актрисы.

«Самая приятная часть воскресенья –это попасть в объектив к нашей талантливой @marta_adamchuk 🤍», – подписала снимок Сопонару.

Автор фото тут же отреагировала, написав, что Ирина – лучший стимул не есть конфеты.Не поскупились на комплименты и другие подписчики артистки.

«Хорошенькая🔥», «Да. Очень. Ирина, вы прекрасная 😊», «Красотка😍😍🔥», «Мала..а ты ниче так)) харизматичная))) такая же и в жизни?))», «Очень красивая!», «Пуська-Ируська, это комплимент, а не стебуська», «Ты - наш стимул не есть конфеты)))», «Королевишна»,– отмечают в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Сопонару ошеломила поклонников очень горячим фото. На снимке Ирина позировала в темном платье, а волосы собрала в хвост. В руках звезда держала черные трусики, которые взяла зубами, а рукой потянула от себя.

Фанаты были в восторге от такой смелости любимой актрисы, оставив под фото тысячи лайков и восторженные комментарии.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" поразила безупречными изгибами в прозрачном платье.

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