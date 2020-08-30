Блондинка из "Квартал 95", а также популярная украинская актриса Ирина Сопонару показалась перед поклонниками во всей красе

Так, на своей странице в Инстаграм известная красотка разместила новую фотографию в бикини. На снимке артиска с достаточно эффектной внешностью попозировала возле бассейна, продемонтирировав свое загорелое тело. Также фото можно увидеть, как девушка слегка опустила руку вниз под плавки.

Ирина - счастливая обладательница стройной фигуры, которую она постоянно выставляет напоказ. У нее длинные ноги, плоский животик и небольшая грудь.

«Жаркие летние дни💦», - прокоментовала горячее фото артистка.

Фанаты тут же принялись комментировать увиденное, обратив особое внимание, на то, где находится рука красотки.

«А что шаловливая рука делает в бикини? 😜😆», «Ну что за красотка на фото?», «Вауу», «Огонь», - пишут в сети.

До этого мы писали, что украинская артистка Ирина Сопонару, которая является звездой «Квартала 95», похвасталась фигурой на отдыхе.

На опубликованных кадрах Сопонару позирует сидя в рубашке и топе с декольте. Благодаря тому, что красотка приспустила наряд, в кадр попало тату на интимном месте Сопонару. Небольшой рисунок размещен на груди красавицы.

«Погоня за летом», — коротко говорится в сообщении.

Напомним, красотки из «Квартал 95» покорили молодыми телами в платьях с декольте

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