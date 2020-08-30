Переможниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком Даша Ульянова поділилася гарною новиною з шанувальниками

Так, на своїй сторінці в Instagram популярна красуня розповіла, що отримала запрошення від телеканалу 1+1 стати гостей довгоочікуваного четвертого сезону шоу «Танці з зірками», прем'єра якого відбудеться сьогодні в неділю, 30 серпня.

"Мрії збуваються 😍 вже сьогодні о 21.00 на телеканалі 1+1 прем'єра нового сезону «Танці з зірками». І я отримала своє заповітне запрошення від телеканалу-стати гостею цього шоу 🥳 я така щаслива, не передати словами. Будете дивитися?» ,- написала Ульянова і проілюструвала свій пост архівною фотографією.

Відзначимо, що традиційно вести шоу будуть Юрій Горбунов і Тіна Кароль, а на зірковому балконі в першому ефірі зустрічати учасників після виступів буде переможниця першого оновленого сезону проекту — Наталія Могилевська. За перемогу боротимуться сім відомих чоловіків, сім зіркових жінок і 14 не менш популярних танцівників з ними в парі.

Шанувальники Ульянової прийшли в невимовний захват, закидавши свою улюбленицю захопленими компліментами.

"Звичайно будемо дивитися", "Даша, ти неймовірна», «Відмінна новина», «Вітаю», - пишуть в мережі.

До цього ми писали, Даша Ульянова показала фігуру в наряді з мереживним декольте.

На знімках Ульянова позує під час примірки міні-сукні з мереживним декольте, яке ефектно підкреслює її розкішну фігуру. Сама красуня не соромиться показувати її на камеру.

Нагадавши, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що у житті пари з " Холостяка "сталося непередбачене, Даша ошелешила деталями:" Макс зізнався, що..."

Також Politeka повідомляла, переможниця " Холостяка "Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою:"майбутня зірка".