Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова показала кое-что лишнее во время примерки наряда

Девушка беспокоится о своей фигуре и всегда рассказывает, как и чем питается, чтобы быть в форме. Как известно, молодая гимнастка не так давно похудела и с тех пор старается следовать особому режиму. В Инстаграм Ульянова показала, как подчеркивает свои формы разными платьями.

Так, Даша решила поделиться в разделе Стори жаркими кадрами из раздевалки. Позируя в самых разных нарядах, она показала, как подчеркивает грудь то или иное платье. Причем одно из них, как заявила сама Ульянова, явно не для нее.

Все дело в том, что слишком тесный наряд из кожи с глубоким декольте был не по размеру для девушки. Обтянув ее формы, платье подчеркнуло животик Даши, делая его излишне округлым. Сама девушка посмеялась, заявив, что с неудачного ракурса выглядит не совсем так, как бы ей хотелось.

После девушка представила другие варианты, более удачно сидящие на ее фигуре.

Ранее девушка рассказала, что наконец-то начала общаться с некоторыми девушками, участвовавшими в шоу, а также о том, что ее тайный возлюбленный не сидит в социальных сетях, поэтому она не будет его показывать.

После этого Дашу сразу же завалили вопросами про бывших, отношение Даши к Максу и его новой девушке, а также общении ее с ним. Даша была лаконична, ответив в разделе Стори, что она отписалась от бывшего, чтобв знал "кого потерял".

После она выставила два эффектных фото в белой пижаме, которую соблазнительно приподняла, чтобы произвести нужный на фанатов эффект. Девушка написала, что ее утро было идеальным, ведь на весах она увидела заветный минус в весе.

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