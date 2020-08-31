Ефектна Українська блондинка з 9-м розміром бюста Інна Горячковская схвилювала мережу новим відео

25-річна модель плюс-сайз в рожевому вбранні з величезним декольте вирушила на мийку автомобілів, де влаштувала досить пікантну фотосесію. Кадрами українка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео-доскролльте сторінку до кінця)

На них видно, як дівчина позує на тлі машини. Вона облилася пінною водою, яка повністю намочила огрядне тіло моделі. Після цього Горячковська розмазала трохи піну по своїй значній груді.

"Що тільки не зробиш для фото і відео», - підписала кадри модель.

Мабуть побачене припало до душі її шанувальникам, так як менше, ніж за годину ролик переглянули майже 5 тисяч разів і він продовжує набирати перегляди. Також коментатори залишили кілька відгуків.

"Хммм, це один із способів почистити ваш одяг😍 😍 😍 😍",» прикольно», «Ой, Блін, я б підірвав, поки не висохну ...» ,- пишуть в мережі.

До слова, в 2019 році Інна Горячковська з дев'ятим розміром грудей стала Міс України в категорії пишних моделей.

Її параметри: зріст 165 см, об'єм грудей 130 см, талії - 110 см, стегон - 130 см, Вага 95 кг.

Дівчина закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, де здобула освіту в сфері акторської майстерності.

Нагадаємо, що Інна Горячковська звела з розуму мокрими "арбузиками" в купальнику: з таким не потонеш.

Як повідомляла Politeka, Інна Горячковська взялася мити авто в спокусливому вбранні: "Вау, виглядає...".

Також Politeka писала, що Інна Горячковська ледь вмістила свої достоїнства в рятувальний жилет:"просто вау".