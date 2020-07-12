Украинская модель плюс-сайз 25-летняя Инна Горячковская потрясла пышным бюстом в купальнике

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка поделилась очередным пикантным снимком, на котором продемонстрировала свой девятый размер груди во всей красе, передает Politeka.net.

На фотографии она позирует в бассейне, подставив солнцу лицо в солнцезащитных очках и улыбаясь.

Бюстгальтер купальника с трудом удерживает пышную грудь девушки, которая притягивает внимание окружающих.

«Лето снаружи. Лето внутри.#❤️», – подписала она снимок.

Менее чем за час фото собрало первую тысячу лайков а также десятки восторженных комментариев, подавляющее большинство которых были от иностранцев.

Как известно, в прошлом году Инна Горячковская стала Мисс Украины с девятым размером груди.

Ее параметры: рост 165 см, объем груди 130 см, талии - 110 см, бедер - 130 см, вес 95 кг.

Девушка окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, где получила образование в сфере актерского мастерства.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская модель и участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова также пользуется огромной популярностью у фолловеров.

Совсем недавно она поделилась снимком, на котором позирует в комплекте белья красного цвета с узкими черными вставками и босоножках на высоком каблуке. Образ дополнила яркая алая помада.

Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.

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