Известная модель с 9-м размером груди Инна Горячковская показала себя на отдыхе, порадовав фанатов

На кадрах красотка показала себя в большом купальнике, который не смог прикрыть пышную грудь Инны. Звезда трусила пышным бюстом в воде, показывая все его достоинства. Волосы модель решила собрать в хвост, а образ дополнила черными очками, которые закрывали иногда прелесть при помощи графики. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Вау, большая грудь", "Соблазнительная леди", "Должно быть красиво", "Возможный особенный дорогой", "Безумно красивая", "Вам действительно 25 лет?".

Сообщалось, что украинская модель плюс-сайз, 25-летняя Инна Горячковская поразила женственностью в новом видео.

Инна была одета в красивое цветастое платье. Тонкая ткань едва удерживала ее необъятные формы. Для такого бюста платье казалось темноватым. Красотка улыбалась и показывала свое достоинство с разных сторон.

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Красотка на фото показала себя в полосатом купальнике, а образ дополнила стильными очками.

Напомним, украинка с девятым размером выставила свою прелесть в лифчике

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