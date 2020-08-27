Украинская 25-летняя модель плюс-сайз Инна Горячковская выставила в камеру свой девятый размер бюста

Известно, что в прошлом году звезда получила титул "Мисс Украины" с девятым размером груди, после чего ее популярность стала расти, передает Politeka.net.

Блондинка с шикарной грудью регулярно хвастается своими достоинствами перед подписчиками в Инстаграм, которых уже насчитывается 169 тысяч человек.

На одном из последних снимков модель предстала возле воды в спасательном жилете. Прелести настолько большие, что приспособление просто не застегивалось.

Кроме того, соблазнительности придавал тот факт, что Горячковская надела красный лифчик, бретельки которого еще больше выделяли невероятные формы.

На шее красотки блестела золотая цепочка.

Модель собрала волосы в пучок, оставив у лица прядь. Она опустила глаза и улыбалась.

"Конечно, с такими буйками жилет спасательный не нужен", - написала Инна.

Почти за час пост собрал около 600 лайков и много комментариев.

"😂🤣Иннусик - обожаю тебя 😘 а жилет не помешает, но главное, чтоб размерчик нашёлся подходящий !!!🤪❤️", "Пффффф🔥🔥🔥 эти буйки с каждым днем все больше и больше🙈😅", "Хорошее фото! Просто вау, красивая милашка", - написали пользователи сети.

Напомним, Инна Горячковская предстала в топе с огромным вырезом посередине, из которого едва не вылазили пышные прелести.

Акценту такому "мощному" декольте прибавила золотая цепочка на шее. При этом Горячковская невинно опустила глаза, улыбнувшись.

"Моя крошка", "Милая", "У вас самые красивые, сочные изгибы, которые я так люблю...", - написали поклонники.

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