Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, розбурхала образом у сукні з глибоким декольте

Ефектна модель знає, як привернути увагу до себе, підкорювати образами під час фотосесій і дивувати виходами в світ. Цього разу Гюль з'явилася в чорній сукні з нереальним декольте, зовсім не приховує її пишні форми.

Наряд знаменитості, зроблений з тонкої тканини, прикрашеної блискітками, ефектно виглядав на пишних грудей Бахарі. Сама дівчина при цьому не стала соромитися, а просто вип'ятила форми вперед, щоб підкреслити свій бюст у вигідному ракурсі. Зухвалий образ модель доповнила акуратною укладанням чорних довгих локонів і яскравим макіяжем з акцентом на пухкі губи.

Я знаю, чого хочу. Я знаю, чого заслуговую, і не заспокоююся, поки не отримаю це. #keycouture", - написала Гюль під знімком.

Ось як реагують фанати:

"Класичний вигляд", "👑Принцеса 👑 " « " Боже, зводить з розуму😃», «просто ідеальна королева», «що ж це за розкіш», «пустує і не знає кордонів», «погана дівчинка», «ти така красива😍 😍», «що ти хочеш?!!! 🤔 🥺 🤨 ", "модна бомба«, » мила принцеса😍«," Боже мій, такі дівчата, як ти, існують? Навіть Нікі Мінаж не може зрівнятися з тобою, чорт візьми, ти така сексуальна❤️😍 😍 🔥 😍",» тіло мрії«», «завжди закоханий в тебе😍».

Також ми писали, що на відміну від знаменитих фітнес-моделей, дівчина дуже рідко з'являється на публіці в одних купальниках або мереживній білизні. Дівчина вважає за краще дивувати більш скромними, але не менш зухвалими кадрами.

Оскільки Гюль є рекламним представником трендового одягу, вона намагається показувати себе саме в сукнях, причому роблячи акцент саме на значній і об'ємної грудей. Саме тому фото, на якому Гюль приміряла чорний купальник з безліччю завязочек з тонкої тканини, вельми заінтригувало шанувальників.

Кожне фото, на якому модель демонструє "всю" себе відразу ж отримує бурхливий відгук фанатів.

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