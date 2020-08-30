Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, взбудоражила образом в платье с глубоким декольте

Эффектная модель знает, как привлечь внимание к себе, покорять образами во время фотосессий и удивлять выходами в свет. В этот раз Гюль появилась в черном платье с нереальным декольте едва ли не допупка, совсем не скрывающим ее пышные формы.

Наряд знаменитости, сделанный из тонкой ткани, украшенной блестками, эффектно смотрелся на пышной груди Бахари. Сама девушка при этом не стала стесняться, а просто выпятила формы вперед, чтобы подчеркнуть свой бюст в выгодном ракурсе. Дерзкий образ модель дополнила аккуратной укладкой черных длинных локонов и ярким макияжем с акцентом на пухлые губы.

Я знаю, чего хочу. Я знаю, чего заслуживаю, и не успокоюсь, пока не получу это. #keycouture», - написала Гюль под снимком.

Вот как реагируют фанаты:

«Классический вид», «👑Принцесса 👑», «Боже, сводит с ума😃», «Просто идеальная королева», «Что же это за роскошь», «Шалит и не знает границ», «Плохая девочка», «Ты такая красивая 😍😍», «Что ты хочешь?!!! 🤔🥺🤨», «модная бомба», «Милая принцесса 😍», «Боже мой, такие девушки, как ты, существуют? Даже Ники Минаж не может сравниться с тобой, черт возьми, ты такая сексуальная❤️😍😍🔥😍», «Тело мечты 👌🖤💋», «Всегда влюблен в тебя😍».

Также мы писали, что в отличие от знаменитых фитнес-моделей, девушка очень редко появляется на публике в одних купальниках или кружевном белье. Девушка предпочитает удивлять более скромными, но не менее дерзкими кадрами.

Поскольку Гюль является рекламным представителем трендовой одежды, она старается показывать себя именно в платьях, причем делая акцент именно на внушительной и объемной груди. Именно поэтому фото, на котором Гюль примерила черный купальник с множеством завязочек из тонкой ткани, весьма заинтриговало поклонников.

Каждое фото, на котором модель демонстрирует "всю" себя сразу же получает бурный отклик фанатов.

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