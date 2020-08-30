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Експерти спрогнозували новий курс валют в Україні на найближчий тиждень

Тиждень, що минає, виявився на рідкість стабільним для курсу долара. Експерти очікують, що стабільність курсу наступного тижня продовжиться, але це може виявитися останнім затишшям перед бурею.

Такий прогноз експерти зробили для журналістів видання Сегодня.

За прогнозом економіста Олександра Охріменка наступний тиждень курс валют будуть "розкачувати", але збережеться нинішня стабільність.

З ним згоден і економіст Олег Пендзін. На думку експерта, найближчі два місяці буде домінувати політичний, а не економічний фактор: до виборів до місцевих рад курс повинен бути стабільним і не вище 28 грн/долар.

"Насправді курс валют буде ще нижче - 27,4-27,8 грн/долар. Маючи 26 млрд валютних резервів, Національний банк здатний задовольнити будь-який попит на міжбанківському ринку", - упевнений Олег Пендзін.



Думки експертів з приводу того, чи варто зараз купувати або продавати валюту, сходяться: заробити на різниці покупки і продажу поки не вдасться.



Олександр Охріменко каже, що зараз валюту треба купувати тільки для поїздок за кордон або як довгострокові накопичення, на 2-3 роки не менше. Але купувати треба намагатися на спаді курсу, коли валюта дешевшає, тому варто запастись валютою на майбутнє.

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