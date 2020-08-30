Курс валют в Україні 30 Серпня застигне перед тим, як долар і євро грандіозно послаблять позиції гривні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, долар несподівано набере після тривалого падіння: зі старту торгів + 1,44 гривні. Це продовжить тактику валюти, яку вона взяла в останній робочий день перед вихідними.
Точно також надійде і євро, набравши неймовірні + 30,55 пунктів.
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НБУ на 30 Серпня прогнозує наступний курс валют:
100 доларів – 2746,15 грн;
100 євро - 3242,79 грн.
Однак гривня не розгубиться, змістивши свій "гнів" на адресу російського рубля. Десять з них можна буде «підібрати» всього за якісь 3,6592 грн.
До цього ми розповідали про прогноз економіста Вадима Іосуба про те, що буде з курсом валют на початку вересня.
"На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн", – підкреслив Іосуб.
Минулого тижня курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,5%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, який встановлює Національний банк, виріс з 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%).
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