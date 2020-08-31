42-річна російська теледива Анфіса Чехова вразила мережа барвистою сільською фотосесією
Телеведуча завжди виділялася із загальної маси своїми значітельнимм формами, розумом і веселою вдачею. Прославилася Анфіса Чехова в якості провідної популярної передачі для дорослих. Тепер знаменитість активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, радуючи підписників новими фотографіями, порадами, історіями з життя, а також зворушливими віршами власного твору, передає Politeka.net.
Цього разу Чехова вирішила поділитися з фанатами яскравою і красивою сільської фотосесією, приуроченої, по всій видимості, до літа, що минає.
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На фото знаменитість кокетливо позує сидячи біля стога сіна, виставивши напоказ свої стрункі ніжки. На Анфісі надіто легке біле плаття з глибоким вирізом на грудях і затягнуте поясом на талії. Наряд дуже вдало підкреслює пишну фігуру красуні. Звернемо увагу, що телеведуча сидить на підстилці, де також виставлені різні ласощі - булочки, круасани і фрукти, а також, налитий в келихи алкоголь.
"Доброго ранку! 🌞
Розкажіть, що у вас сьогодні було на сніданок?
Я з'їла ряжанку з кокосовою гранолою і випила каву☺️», - звернула до шанувальників теледіва.
Користувачі мережі миттєво включилися в обговорення, а також не поскупилися для красуні компліментів.
"Барвисто👍 🏻", «чарівний ранок», «Так смачно", «Анфісочка, як я щаслива, що підписалася на вас», " Ви така чарівна»,
«Фото хороше, але» булочний піс*н » - це вже зайве🤯 🤬«,»Шикарна жінка", - пишуть в мережі.
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