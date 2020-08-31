42-річна російська теледива Анфіса Чехова вразила мережа барвистою сільською фотосесією

Телеведуча завжди виділялася із загальної маси своїми значітельнимм формами, розумом і веселою вдачею. Прославилася Анфіса Чехова в якості провідної популярної передачі для дорослих. Тепер знаменитість активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, радуючи підписників новими фотографіями, порадами, історіями з життя, а також зворушливими віршами власного твору, передає Politeka.net.

Цього разу Чехова вирішила поділитися з фанатами яскравою і красивою сільської фотосесією, приуроченої, по всій видимості, до літа, що минає.

На фото знаменитість кокетливо позує сидячи біля стога сіна, виставивши напоказ свої стрункі ніжки. На Анфісі надіто легке біле плаття з глибоким вирізом на грудях і затягнуте поясом на талії. Наряд дуже вдало підкреслює пишну фігуру красуні. Звернемо увагу, що телеведуча сидить на підстилці, де також виставлені різні ласощі - булочки, круасани і фрукти, а також, налитий в келихи алкоголь.

"Доброго ранку! 🌞

Розкажіть, що у вас сьогодні було на сніданок?

Я з'їла ряжанку з кокосовою гранолою і випила каву☺️», - звернула до шанувальників теледіва.

Користувачі мережі миттєво включилися в обговорення, а також не поскупилися для красуні компліментів.

"Барвисто👍 🏻", «чарівний ранок», «Так смачно", «Анфісочка, як я щаслива, що підписалася на вас», " Ви така чарівна»,

«Фото хороше, але» булочний піс*н » - це вже зайве🤯 🤬«,»Шикарна жінка", - пишуть в мережі.

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