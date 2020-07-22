Анфиса Чехова решила показать себя в спальне в максимально естественном виде

Известная российская ведущая поделилась со своими поклонниками свежим селфи из спальни. Об этом пишет Politeka.net.

На новом фото звезда позирует с телефоном в руке перед зеркалом на фоне кровати. На ней обтягивающее синее платье, подчеркивающее ее фигуру. Волосы Чеховой спадают ей на плечи огромной копной. При этом ведущая решила продемонстрировать всем свою естественную красоту, поэтому на фото показала себя без макияжа. Об этом она написала в подписи.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать ее пост.

«На Жанну Фриске здесь похожа», «Совсем худая, прям не узнать...Ваш образ теряется, для меня, по крайней мере... Вы были одна такая, со своей изюминкой», «Ты Анфиса в любом виде хороша», «Бомба», «Безусловно красивая женщина», «Анфиса, вам очень идут длинные волосы! Да и вообще вы красотка. Неожиданное селфи, обычно вас фотографируют», «Класс! Самый сексуальный образ красота в естественности и тонкости ваших линий», «Вкусная очень», «Анфиса, вы похудели и похорошели», - пишут люди.

До этого мы писали, что Чехова опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых показала себя в купальнике в душе. Чехова рассказала о специальных косметических и лечебных процедурах, как душ Шарко.

На кадрах Анфиса предстала в купальнике, не скрывая радостных эмоций, подставляя все самое аппетитное под струю воды. Телеведущая для сравнения выложила фото годичной давности и нынешние, спросив у поклонников, что они думают, изменилась ли она после этих процедур.

Напомним, пышногрудая Чехова в душе подставила под струю самые аппетитные части тела.

Как сообщала Politeka, Чехова расслабилась на отдыхе в просвечивающейся майке, кадры наслаждения: «Эх, замуж пора».

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова без капли стеснения сверкнула жемчугами на пышном декольте.