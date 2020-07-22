42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова всколыхнула публику пышными формами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых показала себя в купальнике в душе. Чехова рассказала о специальных косметических и лечебных процедурах, как душ Шарко (метод гидротерапии, когда тело обдают сильным напором воды), на которые она ходит вот уже второй год.

На кадрах Анфиса предстала в купальнике, не скрывая радостных эмоций, подставляя все самое аппетитное под струю воды. Телеведущая для сравнения выложила фото годичной давности и нынешние, спросив у поклонников, что они думают, изменилась ли она после этих процедур.

"Bonjour, месье Шарко. Я по вам скучала😉 А для любителей следить за моей физической формой, выложила в карусели фото из того же самого душа, только сделанные в феврале 2019. Можете сравнить, насколько я похудела/потолстела/осталась прежней/ изменилась. И непременно сообщите об этом мне😉", - попросила Анфиса.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: мнения разделились. Одни полагают, что у Чеховой поменялось лицо (а совсем не фигура), другие склонны считать, что звезда похудела. Правда, нашлись и те, кто разглядел все же предательские лишние кг.

"Скажите честно- больно? До синяков? Зрею для похода на эту процедуру,но ходить с фиолетовыми булочками не хочется😂" - "Не слишком больно. Терпимо. Тем более что медсестра всегда регулирует струю"

"Вообще лицо изменилось в лучшую сторону. Накрасились в этот раз что ли...не понятно. Фигура такая же"

"Анфиса, вы прекрасны в любом теле. На вас смотреть одно удовольствие. Иногда смотришь на худых, тощих, озлобленных женщин, аж тошнит ... какие они несчастливые, а у вас один взгляд манит, остальное ваша гармония души и тела 🤗"

"Что на одном хороша, что на втором!!! ❤️"

"Какая шикарная у вас фигура👍"

"Похудели, очень изменились. Так держать👍"

"Пухленькая ты аппетитнее"

"Поправилась🙈"

Напомним, пышногрудая Анфиса Чехова в облегающем боди показала своих любимчиков

Также Politeka писала, что Чехова устроила жаркую тренировку со своим наставником, сочные кадры

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Анфиса Чехова с наилучшего ракурса показала своих любимчиков