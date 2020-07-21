Анфиса Чехова показала, как расслабляется на отдыхе в максимально комфортном образе
Известная российская ведущая поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Чехова удобно устроилась в комфортном кресле где-то на свежем воздухе. Для отдыха звезда выбрала простой наряд в виде светло-голубых брюк и тонкой белой футболки с просвечивающейся тканью. Ведущая смотрит в камеру сквозь свои стильные очки.
«Знаете, о чём я подумала?...О том как хорошо ни о чем не думать. Не натягивать улыбку, не соответствовать требования или ожиданиям, не иметь стратегии и плана, не оценивать себя со стороны, ни под кого не подстраиваться, ничего не ждать...Кроме одного. Когда тебя снова начнут кормить», - написала она в подписи к фото.
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Подписчики тут же принялись комментировать пост.
«Как хорошо ничего не делать! Да ещё и кормят по расписанию! Красота!», «Идеально», «Эх, Анфисушка, замуж вам опять пора», - пишут люди.
До этого мы писали, что Чехова решила похвастаться новым украшением, которое она приобрела на днях.
Она выложила фотографию, где позирует в темно-синем платье с глубоким вырезом на груди, а ее шею украшает жемчужное ожерелье.
Знаменитость призналась, что у нее накопилось четыре больших шкатулки, в которых она хранит золото-бриллианты, а также различную бижутерию.
Напомним, Анфиса Чехова без капли стеснения сверкнула жемчугами на пышном декольте.
Как сообщала Politeka, непревзойденная Анфиса Чехова сверкнула «близняшками» в прозрачном декольте.
Также Politeka писала, что раскрепощенная Анфиса Чехова в тесном купальнике показала, чем соблазняет мужчин.