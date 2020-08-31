42-летняя российская теледива Анфиса Чехова впечатлила сеть красочной деревенской фотосессией

Телеведущая всегда выделялась из общей массы своими внушительнымм формами, умом и веселым нравом. Прославилась Анфиса Чехова в качестве ведущей популярной передачи для взрослых. Теперь знаменитость активно ведет свою страницу в социальной сети Инстаграм, радуя подписчиков новыми фотографиями, советами, историями из жизни, а также трогательными стихами собственного сочинения, передает Politeka.net.

В этот раз Чехова решила поделиться с фанатами яркой и красивой деревенской фотосессией, приуроченной, по всей видимости, к уходящему лету.

На фото знаменитость кокетливо позирует сидя возле стога сена, выставив напоказ свои стройные ножки. На Анфисе надето легкое белое платье с глубоким вырезом на груди и затянутое поясом на талии. Наряд очень удачно подчеркивает пышную фигуру красотки. Обратим внимание, что телеведущая сидит на подстилке, где также выставлены различные лакомства- булочки, круассаны и фрукты, а также, налит в бокалы алкоголь.

«Доброе утро! 🌞

Расскажите, что у вас сегодня было на завтрак?

Я съела ряженку с кокосовой гранолой и выпила кофе ☕️», - обратила к поклонникам теледива.

Пользователи сети мгновенно включились в обсуждение, а также не поскупились для красавицы комплиментов.

«Красочно 👍🏻», «Волшебное утро», «Так вкусно», «Анфисочка, как я счастлива, что подписалась на вас», «Вы такая очаровательная»,

«Фото хорошее, но «булочный пис*н» - это уже лишнее 🤯🤬», «Шикарная женщина», - пишут в сети.

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