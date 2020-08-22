Российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась в сети новым свежим образом, в котором провела «рабочий» выходной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Кусочек из моих обычных рабочих будней... Ой... сегодня же вроде выходной🙄 Небось на дачах пузики греете? Шампусик пьете? А мы чайкУ хлебнем - и в кадр», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чехова позирует в эффектном мини-платье, закинув при этом ногу на ногу. В руках у красотки чай, а позади нее работает стилист. Уточним, что сегодня телеведущая снимала новую серию популярного шоу о моделях.

«Красавица! А тапки вообще отпад», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами», «Точно, шампусик», «Вы всегда неотрозимы, Анфиса», «Тапочки ещё надо поменять с мордочкой "картошки" в самый раз», «какие ножки красивые, ммм», - пишут ее поклонники.

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На фото Чехова позирует в толстовке и с распущенными волосами. Анфиса улыбается на камеру, показывая белоснежные зубы и свежий мейкап. Звезда снимала себя на телефон, демонстрируя вид водоема сзади себя.

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