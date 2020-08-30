Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала, як веселиться з молодим красенем пізно вночі

Ольга Бузова зустрічається з Давидом Манукяном досить давно. Незважаючи на чутки про їх недавнє розставання, пара, як з'ясувалося, не скандалила і розпадатися не збиралася. Зараз Ольга зайнята активною підготовкою до участі в шоу "Зірки на льоду", де буде боротися за перемогу з іншими учасниками, в тому числі і з Регіною Тодоренко.

Тому часу на себе, відпочинок і побачення практично немає. Бузова також нещодавно серйозно травмувала коліна, тому відновлювалюється в спеціальній клініці і ходить з тейпами на ногах.

Щоб провести трохи часу зі своїм обранцем, вона вирушила в спеціальний готель на романтичні вихідні разом з Давидом, звідки опублікувала в розділі Сторі безліч відео зі свого спільного з чоловіком відпочинку.

При цьому велика частина роликів також з'явилася на фан-акаунтах знаменитостей. У ролику щаслива Бузова пообнімалася з починаючим співаком і мило поцілувалася на камеру.

Ми також писали, що пару об'єднує не тільки любов до відпочинку, однакові теми для розмов, але ще і з недавніх пір - музична творчість. Ольга почала співати пару років тому, А Давид відносно недавно, але все одно зміг прославитися.

Кожне спільне відео зірок викликає досить неоднозначну реакцію в мережі, адже далеко не всі користувачі добре ставляться до витівок артистів. Цього разу ролик з відпочинку Бузової і Манукяна чимало розбурхав мережу. Струнка телеведуча повеселилася з чоловіком перед об'єктивом в салатовому бікіні і посвітила принадами в сміливому вигляді.

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