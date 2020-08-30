У США запустили петицію проти Меган Маркл і принца Гаррі, які набридли американцям

Зокрема, жителі США опублікували петицію, яка спрямована проти великої кількості новин про Меган Маркл в американських ЗМІ.

Документ називається "Меган Маркл і просто Гаррі, будь ласка, припиніть захоплювати американські ЗМІ". Петиція була оприлюднена на сайті Change.org.

Автори петиції звернули увагу на підвищену активність Маркл і її чоловіка в період президентських кампаній. Вони стали часто виступати зі зверненнями і це почало напружувати навіть шанувальників пари.

На початку літа також з'явилися чутки про те, що колишня актриса хоче розвивати свою кар'єру в політиці і навіть стати президентом США, а потім герцогиня виступила на переговорах дівчат-лідерів з Мішель Обамою.

Крім того, Меган і Гаррі беруть участь у благодійних акціях, куди самі і запрошують представників ЗМІ, щоб ті фотографували і писали про їх діяльність в статтях.

Петиція вказує на явну суперечливість у словах і діях подружжя: Меган і Гаррі обурювалися через те, що їм не вистачає приватності у Великобританії і нібито покинули королівську сім'ю, тому що хотіли уникнути пильної уваги журналістів.

Але тепер спеціально створюють різні інфоприводи день у день і з якоїсь незрозумілої причини при перегляді новин доводиться постійно бачити їхні обличчя.

Як Politeka писала, що Принц Гаррі крупно пошкодував про сварку з Єлизаветою II і зважився на відчайдушний крок.

Також Politeka повідомляла, що Єлизаветі II жорстко дісталося від принца Гаррі в помсту за Меган Маркл.