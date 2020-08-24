Стало известно о громком конфликте между королевой Елизаветой II и принцем Гарри
Подробности расскрыл королевский эксперт Омид Скоби, передает таблоид Daily Mail.
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По его словам, принц Гарри поссорился со своей бабушкой Елизаветой II прямо накануне свадьбы. А поводом для конфликта стало одной из украшений для Меган Маркл.
Выяснилось, что помощница монарха Анджела Келли отказалась помочь Меган Маркл с примеркой тиары, которую она выбрала для церемонии. Поэтому оскорбленный принц Гарри пошел разбираться сразу к Елизавете II.
"Я не понимаю, что, черт возьми, происходит. Эта женщина обязана выполнять свою работу для моей будущей жены", – агрессивно заявил принц Гарри во время звонка к Елизавете II.
Как утверждает Омид Скоби, по итогам конфликта Меган Маркл таки примерила диадему, но напряженность между членами королевской семьи осталась.
Более того, как рассказывает королевский эксперт, принцы Уильям и Гарри до сих пор не разговаривают после того, как герцоги Сассекские сбежали из дворца.
Также ранее сообщалось, что стало известно о дерзкой "пощечине", которую отвесила королева Елизавета II бывшей звезде Голливуда.
Как выяснилось, монарх отдала дом Меган Маркл и принца Гарри другой принцессе Беатрис, которая недавно обвенчалась со своим бойфрендом.
Так, внучка британской королевы получила от Елизаветы II разрешение заселиться в пустующий особняк на территории Кенсингтонского дворца. Речь идет о Ноттингемском коттедже, где раньше жили герцоги Сассекские Меган Маркл с принцем Гарри до своего переезда в Виндзор.
Как Politeka писала, что конфликт в королевском дворце, Миддлтон жестко отшила Маркл.
Также Politeka сообщала, что принц Уильям унизил Меган Маркл перед Гарри, всплыли подробности.