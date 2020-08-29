Фанати не знали, що пара чекає на дитину

Меган Маркл може "кусати лікті" через поповнення в родині її колишнього чоловіка

Про це пише Стархіт.

Відомо, що колишній 43-річний чоловік зірки Голлівуду Тревор Енгельсон вперше став батьком.

"Ласкаво просимо в цей світ, Форд Грейс Енгельсон! Виявилося, що 2020 рік не так вже й поганий! Моя дружина-героїня, а я найщасливіший хлопець на планеті», — похвалився екс-чоловік Меган Маркл.

Тревор Енгельсон і Трейсі Курланд до останнього не афішували швидке поповнення в родині, тому новина про народження малятка, яку батьки назвали Форд, стала несподіванкою для фанатів.

Варто нагадати, що Меган Маркл і Тревор Енгельсон починали зустрічатися ще в 2004 році, а офіційно розписалися через сім років, але їх шлюб тривав недовго.

Після розлучення зірка Голлівуду залишалася на забезпеченні екс-чоловіка, який щомісяця перераховував Меган Маркл серйозні суми.

За інформацією інсайдерів, розставання Маркл і Енгельсона було дуже важким, і відомий продюсер зберіг образу на колишню дружину. Але через якийсь час Меган і Тревор знайшли свої другі половинки і знайшли сімейне щастя.

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